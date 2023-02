Une chaudière défectueuse intoxique 12 personnes

C’est vers minuit, durant la nuit de samedi à dimanche, que les pompiers carolos sous les ordres du lieutenant Malagnon et de l’adjudant Mellaerts se sont rendus rue Martinsen à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Au sein d’un premier immeuble à appartements, plusieurs occupants se plaignaient de maux de tête et de vomissements. Au total, ce sont huit personnes qui ont été transportées à l’hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul à la suite d’une intoxication au CO.