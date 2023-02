Un emploi à la Défense ? L’armée a répondu à nos questions à Ville2

Or, à Charleroi, il y a deux choses que la Défense cherche : des jeunes (davantage qu’ailleurs) et des personnes sans emploi (taux de chômage : 12,8 %). Un win-win potentiel ? Pour aider nos lecteurs à se faire une idée, on a posé toutes nos questions au commandant Michel Renotte, du centre de recrutement du Hainaut.

Avec la situation internationale tendue (USA-Chine, Union Européenne-Russie, etc.), on peut se demander si on risque d’être envoyé au combat…

”C’est la situation géopolitique qui détermine le déploiement, et quel type de troupe envoyer. S’il devait y avoir un déploiement de l’armée belge quelque part en cas de conflit – on n’y est pas – c’est en interne qu’on verrait qui on envoie et où. Le jeune qui s’engage sait qu’il peut être amené à partir, ça fait partie du contrat, quelle que soit la filière dans laquelle il est. Nous sommes très clairs là-dessus, c’est important de savoir ce qu’on risque et quelles sont les contraintes. Cela ne veut pas dire qu’il ou elle sera déployé.”

On voit dans les films et la pop culture que l’armée, c’est strict, c’est dur, est-ce qu’on est un “pantin” ?

”La Défense a beaucoup évolué. C’est évidemment un cadre militaire, avec des entraînements physiques et de l’ordre et de la discipline, surtout pour être prêt durant les opérations sur le terrain. Mais il y a du management à l’armée, et il s’est modernisé. Et toutes les filières n’ont pas le même cadre. Il ne faut plus s’imaginer que les ordres sont aboyés sans jamais aucune explication, même si évidemment dans une situation d’urgence ça ne sera pas le moment de recevoir des explications sur tout et n’importe quoi. Rigide, je ne sais pas, mais par contre, c’est exigeant, c’est sûr. C’est pour cela que les entretiens d’embauche se font avec des épreuves sportives, médicales et cognitives ainsi qu’une interview de motivation avec un ou une psychologue.”

Et le salaire ? Que gagne un jeune à la Défense ?

”Je vais parler en salaire net (ce qu’il y a sur son compte à dépenser, NdlR) : un soldat sans diplôme et en début de formation touche 1 840 € par mois, un sous-officier arrivera à 2 000 € après deux ans. Un jeune qui fait un parcours universitaire à l’école militaire touchera 1 600 € dès sa première année de bachelier, et assez vite 2 200 € durant son master. Et une personne qui nous rejoint avec un master en poche, par exemple en Droit pour devenir juriste à la Défense, peut déjà chercher 2 500 € en début de carrière.”

Qui peut postuler ?

”Nous cherchons des gens qui vont rester longtemps, d’où l’information complète et transparente, ainsi que les explications sur les contraintes et les spécificités. Au minimum, il faut avoir satisfait à l’obligation scolaire, donc avoir 18 ans ou parfois un peu moins. Au maximum, il faut avoir 30 ans, ou 33 pour certains postes, pour s’engager, sauf dans la Réserve et le civil (Selor) où les règles sont différentes. Aucun diplôme n’est nécessaire, ni CESS ni CEB : on forme en interne si besoin, avec une formation militaire ainsi qu’une formation spécialisée dans la filière choisie. Il est possible de commencer en bas de l’échelle et de finir sa carrière tout en haut, il y a de la promotion sociale en interne. Il n’y a aucune distinction entre homme et femme, c’est important de le préciser, et c’est compatible avec une vie de famille – à nouveau avec des contraintes spécifiques. Via la Réserve, il y a aussi des possibilités de CDD d’un an ou durant des congés universitaires pour des étudiants du médical par exemple. C’est pour tester, sans engagement, et se faire une idée.”