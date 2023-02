Addict : sa consommation de cocaïne pourrait bien lui coûter… sa liberté !

Le suivi probatoire interdisait formellement Gregory à commettre de nouvelles infractions et à reconsommer de la cocaïne. Mais en décembre 2022, ce fut la rechute pour le prévenu. Quatre vols lui sont reprochés, ainsi qu’une détention de cocaïne. Par trois fois, ce dernier a tenté de quitter le Carrefour de Gosselies avec deux ordinateurs portables, un aspirateur et deux machines à café par l’une des portes de secours. En vain. Le quatrième méfait concerne la grand-mère de cœur de Gregory, celle qui a bien tenté de l’aider à s’en sortir. La septuagénaire a vu l’un de ses logements mis à disposition de Gregory être dépouillé quand un avis d’expulsion pour loyers impayés a été envoyé au prévenu. “C’est bien désolant d’en arriver là, Monsieur le Juge. J’avais acheté un frigo, un poêle à pellets. Il m’a tout volé chez moi. C’est incompréhensible. J’ai 74 ans, j’en suis à mon deuxième cancer et voir ça c’est honteux. C’est bien triste”, déplore Rita.

En aveu des faits, Gregory aurait rechuté à la suite d’un différend familial et de la perte de son logement, selon Me Dumont son avocat. Avec l’état de récidive, le parquet n’est plus enclin à accorder la moindre chance au prévenu. Dix-huit mois de prison sont requis. Pour la défense, un nouveau sursis probatoire est la meilleure option pour Gregory, là où la prison pourrait compromettre son abstinence. Jugement le 20 mars.