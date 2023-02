C’est la Saint-Valentrain, les militants écologistes dans les gares et sur les quais

Écolo se félicite par ailleurs d’avancées pour la mobilité en transport en commun :

L’abonnement TEC à 1 € par mois pour les 18-24 ans, les + de 65 ans et les bénéficiaires du BIM.

L’abonnement STIB à 1 euro € par mois pour les – de 25 ans et les + de 65 ans.

Toujours plus de places pour les vélos aux alentours des gares.

Des nouvelles destinations accessibles en trains de nuit : après Vienne, Berlin, Dresde et Prague à partir du printemps 2023.

Les Écologistes tiennent à rappeler que des investissements importants sont effectués aussi sur le territoire de la métropole : “Par exemple Le Métro fantôme vers Châtelet, symbole des travaux inutiles wallons, c’est bientôt de l’histoire ancienne et il deviendra une réalité en 2026 grâce à l’impulsion du Ministre Henry. C’était un dossier qui tenait à cœur aux écologistes depuis de nombreuses années et qui voit maintenant le jour !” souligne Christophe Clersy. Cette nouvelle ligne vers Châtelet et le nouveau GHDC comprendra huit nouvelles stations d’une longueur totale de 5,5 km. Sa mise en service lui permettra de desservir des zones densément peuplées avec une fréquence de 7,5 minutes en heures pleines et de 10 minutes en heures creuses. Il vise également à booster l’utilisation de l’actuel métro de Charleroi. Avec ces cinq lignes de métro et le Bus à Haut Service du Sud (BHNS), Charleroi disposera d’ici 2026 d’un réseau structurant complet avec des rames entièrement rénovés.