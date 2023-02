A une semaine du Mardi Gras, quelque 1.000 élèves des écoles communales de Charleroi ont eu un cours bien particulier. Le Centre Culturel de Charleroi l'Eden et l'Echevinat de l'Enseignement de Julie Patte ont collaboré afin d'apprendre aux enfants les racines et les origines du carnaval de Charleroi dont le désormais point d'orgue des festivités carnavalesques : le Brûlage du Corbeau et des idées noires. Pour ce faire, une animatrice de l'Eden a fait le tour des écoles afin de d'abords expliquer le origines de différents carnavals avant de se focaliser sur le carnaval de Charleroi.

Bien que celui-ci ne compte que 6 éditions, il est déjà emprunt de nouvelles activités destinées à créer un folklore propre à la région de Charleroi.

«Notre carnaval, au-delà du folklore traditionnel, a beaucoup évolué comme la création du brûlage du corbeau rempli des idées noires des carolos. Il a été expliqué aux élèves que brûler le corbeau était un acte symbolique équivalent à chasser l'hiver et bien commencer avec le printemps. Tout cela est assez nouveau dans la culture carolo. Le premier brûlage du corbeau ne date que depuis 6 ans. L'idée du projet est d'expliquer aux élèves ce qu'est l'identité du carnaval carolo pour pouvoir s'en imprégner. Cette festivité fédère de plus en plus de citoyens. Pouvoir expliquer ces nouvelles traditions à l'école est quelque chose qui nous paraissait essentiel pour que cet événement devienne un moment important », explique Julie Patte. Les élèves, après compris qu'il ne s'agissait pas de brûler un vrai corbeau ont pu se prêter à l’exercice en écrivant eux-mêmes des idées noires sur un papier avant de le chiffonner et de le placer dans un sac pour qu'il soit mis dans le corbeau à trois têtes de cette avant de le voir flamber ce 21 mars prochain sur la place Verte.