L'opération a eu lieu dans le centre-ville, quartier du Beffroi et Rive Gauche, où les policiers ont trouvé des individus en possession de drogues douces et dures. La police locale a également observé une transaction se déroulant à Marchienne-au-Pont et a arrêté les deux dealers impliqués, en flagrant délit. Ils sont désormais sous mandat d'arrêt.

Au total, 10 individus ont été arrêtés au cours de l'opération (administrativement et judiciairement), y compris 2 personnes qui se trouvaient illégalement sur le territoire et pour lesquels l'Office des Etrangers a été prévenu. La police a saisi 9 grammes d'héroïne et/ou de cocaïne, ainsi que 28 grammes de marijuana.

La police de Charleroi a déclaré, dans un communiqué, qu'ils continueront à mener des opérations anti-drogue du même genre à l'avenir.