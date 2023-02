Envie d'un resto? Des chefs s'installent au Château de la Paix de Fleurus en mars

Gastronomie et patrimoine font souvent bon ménage, et bonne chère. C’est d’autant plus le cas dans le projet développé par la société HNEvent: elle promeut un restaurant éphémère, constitué de tables et couverts...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous