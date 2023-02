La femme de ménage détourne 15.000 € et se fait passer pour la banque pour rassurer la victime

En l’espace de quelques mois, Vanessa est parvenue à débourser plus de 15 000 € en produits de luxe: sac à main, chaussures, vêtements, etc. Tout cela aux dépens d’une personne atteinte d’un handicap et incapable de se déplacer pour effectuer ses paiements ou pour aller faire des courses et dont Vanessa était la femme de ménage. La personne lésée a porté plainte en janvier 2018 contre la prévenue. Cette dernière, qui disposait de la carte bancaire et du code secret de la victime, en a profité pour claquer plusieurs milliers d’euros en six mois.