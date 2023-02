Meurtre de Maxime Roget à Momignies: les voisins racontent ce qu'ils ont vu et entendu, "on ne touche pas à ma famille!"

Interrogé par Me Mayence, le témoin précise que Maxime a proféré des menaces de mort contre Sébastien. Il poursuit. "Sébastien est reparti, et il est revenu pour lui tirer dessus, se plaçant juste à côté de lui, et lui casser la tête à coups de crosse". Il mime une scène pas vraiment compatible avec la version des experts.

"Sébastien est rentré chez lui, et il est revenu lui remettre une quinzaine de coups de crosse à la tête". Le témoin ne se souvient pas d'avoir vu Maxime tenter de se défendre, "mais j'ai entendu des craquements et je l'ai entendu agoniser".

La police est arrivée peu avant 1h00. "J'ai entendu 'Police'. Sébastien a tiré vers un policier, lequel a riposté". Il précise que le policier était sur la route, derrière la voiture de Maxime, stationnée devant la haie, le long de la voirie. Me Mayence montre, photo à l'appui, que le tir vers le policier a une direction opposée.

Quelques heures plus tard, le témoin a vu l'accusé s'abaisser vers la victime, gisant sur le sol, comme s'il semblait étonné de le retrouver là. Il lui a dit : "lève-toi gros!"

"Ici c'est ma famille, on ne touche pas à ma famille" aurait crié Sébastien, l'accusé

Le deuxième témoin est la compagne du premier témoin. C'est elle qui a appelé la police, après avoir entendu deux coups de feu. "Je me souviens que Sébastien a suivi Maxime. Il lui a donné des coups de crosse. Maxime se plaignait des coups reçus au visage et menaçait de tuer Sébastien. Celui-ci a tiré, en étant au-dessus de Maxime, couché au sol. Maxime a râlé durant deux heures environ".

Le témoin confirme que Sébastien criait "ici c'est ma famille, on ne touche pas à ma famille." Elle déclare, comme son compagnon, qu'après les faits, Sébastien faisait des allers-retours dans son habitation.

Un témoin: "J'ai entendu deux coups de feu"

Le troisième témoin se trouvait chez sa maman, à une centaine de mètres de la maison de l'accusé. "J'ai entendu deux coups de feu. Je suis allée dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme couché dans la rue. Sébastien Gotiaux est sorti, il a porté des coups de crosse à la tête de la victime", raconte la jeune femme, très émue. Il était 0h47 quand elle a appelé les secours.

La jeune femme se souvient que l'accusé est monté sur le toit de sa pergola et s'est adressé à son chien. "Je l'ai vu pointer une arme de grande taille en direction du chien, et il a tiré". Selon le témoin, l'accusé est revenu près de Maxime pour lui porter d'autres coups de crosse au visage. Il est rentré chez lui et la police est arrivée dans la rue. "Il criait : bande de bâtards, je vous aurai!" Des coups de feu ont éclaté.

Le témoin précise que les policiers étaient dispersés, à gauche et à droite de la barrière, quand l'accusé a tiré. Le témoin indique que des policiers se trouvaient derrière la voiture de l'accusé, laquelle était stationnée derrière le poteau abîmé par le coup de feu tiré par l'accusé. Me Mayence note que cela ne correspond pas à la reconstitution et que les policiers seront auditionnés en fin de matinée.

Le compagnon du témoin se souvient avoir vu deux policiers, arme en main, se diriger vers la maison, suivi par deux autres policiers. "Il était difficile de dire, avec la distance, où se trouvaient les policiers", dit-il.

La police sur place a aussi essuyé des coups de feu

Le dernier témoin se trouvait chez lui, dans le même immeuble que les témoins précédents. Il dit avoir vu l'altercation entre l'accusé et la victime. "J'ai pu comprendre que l'un devait partir, car il n'était pas de sa famille. La victime ne semblait pas comprendre cette montée de violence".

Il ajoute que l'accusé a porté des coups assez brefs à la victime. Il est ensuite revenu frapper la victime. La scène a été plus longue. Le témoin a ensuite entendu les coups de feu et les râles de la victime, frappée à coups de crosse. "Pour tirer, l'accusé n'a pas visé".

Le témoin ne se souvient plus du nombre de policiers. "Ils sont tous arrivés de la droite. Ils ont longé la haie. L'un s'est mis devant la barrière pour voir la personne au sol. Un coup de feu a éclaté. L'agent, surpris de se retrouver face à face avec l'accusé, a riposté".

Les témoins ont été profondément choqués par la scène. Certains ont gardé des séquelles psychologiques.