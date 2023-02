Sébastien Gotiaux en cour d'assises: les policiers de la zone Botha témoignent

"Nous progressons, arme chambrée. Les deux équipes se scindent J'avance avec une collègue. L'autre équipe nous suit en couverture. Quand nous arrivons près de la haie, nous sommes accroupis. Nous entendons, de l'autre côté, une personne qui a une respiration très puissante. Nous voyons et entendons la victime au sol, qui émet des râles. Nous entendons ensuite la porte de la maison qui claque. Nous supposons que l'homme est rentré chez lui. Nous progressons, obnubilés par la victime", a-t-il ensuite raconté.

À lire aussi

Le policier constate que la victime est décédée. "Sans que nous n'ayons rien entendu, ma collègue voit Sébastien Gotiaux et me dit : attention, il est là ! Il hurle 'bande de bâtards'. Je crie 'police', très fort, tout en le pointant avec mon arme. Il tire. Il me semble immense. J'ai alors la sensation d'être sa proie. J'ai vu un flash, une gerbe de feu en ma direction. Tout en me déplaçant, je tire en sa direction. J'ai tiré à cinq reprises. Il est ensuite rentré chez lui".

Les renforts sont arrivés. "J'ai été pris de crampes, d'une soif terrible", ajoute-t-il.

L'inspectrice qui accompagnait le premier témoin raconte qu'elle a eu l'impression d'entendre la victime ronfler sur la rue. "On ne savait d'où venaient les coups de feu. Nos collègues ont pu nous localiser par radio. Les lumières étaient allumées dans la maison de Sébastien Gotiaux, mais le jardin devant était dans le noir".

À lire aussi

La policière précise qu'il était impossible de contourner la maison, car la frontière est située à quelques mètres seulement. "On entendait un homme qui respirait très fort, comme s'il avait fait un gros effort. Quand mon collègue m'a dit qu'il était rentré, on s'est approché de l'auto de la victime. On a compris qu'on était arrivé trop tard. Je me suis mis à couvert. Mon collègue a entendu l'homme crier 'bande de bâtards'. Il s'est déporté vers le milieu du portail et a crié 'police'. J'ai vu une énorme flamme, je me suis mis à couvert et j'ai appelé mes collègues à la radio. Mon collègue a riposté, en contournant le portail".

Une autre inspectrice de police témoigne. Elle se trouvait en retrait de son équipier, les binômes s'étant inversés. "Pour moi, cela tirait de partout. J'ai vu des flammes et mon collègue se trouvait bien à proximité du poteau, atteint par le coup de feu tiré par l'accusé".

Le dernier policier a aussi entendu l'accusé crier bande de bâtards. "J'ai vu mon collègue, qui est très grand, bondir en criant 'police' et j'ai entendu des coups de feu aussi vite. Je me souviens de la gerbe de feu, j'en ai fait des cauchemars".

Les policiers ont gardé des séquelles psychologiques de l'agression.