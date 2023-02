Séquestrée par son mari quand elle lui annonce qu’elle veut partir, elle arrive à l’enfermer dehors et à appeler la police

Ce soir-là, après avoir passé la majeure partie de la journée dans son atelier à boire trois Jupiler et deux Chimay, Pierre rentre saoul dans son domicile. Lassée par l’attitude de Pierre, son épouse dit stop et décide de quitter le domicile conjugal. Mais l’époux en décide autrement.

"Ta place est ici", rugit-il

Le quinquagénaire s’interpose et empêche sa femme de quitter le domicile. “Il lui a pris son sac, puis a fermé toutes les issues et pris les clés. Il a aussi asséné plusieurs baffes à la victime et effectué des manœuvres de strangulation”, précise la substitute Dutrifoy. Comme si cela ne suffisait pas, et pour bien humilier son épouse selon le parquet, Pierre arrache les vêtements de cette dernière. “Hormis pour l’humilier, quel est l’intérêt pour le prévenu de faire ça alors qu’il a déjà fermé tous les accès de l’habitation pour empêcher la victime d’en sortir. ” “Ta place est ici”, “je suis chez moi et je fais ce que je veux”, lance également Pierre.

L’épouse parvient finalement à enfermer son mari à l’extérieur de la maison, en profitant de la porte d’entrée laissée ouverte par ce dernier quand il s’est assuré que son épouse n’ait pas accès à son véhicule.

La police intervient, Pierre est caché dans un buisson. Saoul, ce dernier vient de briser le cocon familial bâti depuis plus de 30 ans…

Pierre exprime "des regrets". Son ex s'est exilée à l'étranger pour tenter de refaire sa vie loin de lui

Ce lundi après-midi, face à la justice, Pierre fait preuve d’amendement en exprimant des regrets. En aveu des faits de violence, ce dernier demande pardon à son épouse, exilée à l’étranger depuis les faits pour tenter de refaire sa vie et de passer au-dessus d’un pareil traumatisme.

Pour la substitute Dutrifoy, la place de Pierre ne se trouve pas derrière les barreaux. Le prévenu a respecté ses mesures alternatives et n’était pas connu de la justice ou de la police avant cet unique coup de sang, mais de trop. Quatre ans de prison sont tout de même requis compte tenu de la particulière violence de la scène, avec un sursis.

Me Bakolas, à la défense, plaide une suspension du prononcé. L’avocate a notamment épinglé l’alcool, devenu au fil du temps “une mauvaise habitude” pour son client, désormais loin d’être le même homme qu’en décembre 2021. Jugement pour le 20 mars.