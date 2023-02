Travaux de la gare de Charleroi: les feux à la sortie du R9 vers l'avenue Pastur reviendront

Vu que cet endroit est régulièrement embouteillé et un noeud important de la mobilité vers l'ouest et le sud de Charleroi, on s'est interrogé sur la disparition des feux tricolores. Ce rond-point est-il là pour rester? "Absolument pas, ce rond-point est temporaire. Puisque la zone est en travaux, nous en avons profité pour retirer les feux tricolores afin de les remplacer par des modèles plus récents. Aucun changement de mobilité n'est prévu à long terme à cet endroit", répond le SPW Mobilité & Infrastructures, interrogé.

Sortie du R9 Charleroi: les feux tricolores ont disparu, mais ils reviendront - neufs. ©GOOGLE STREET