Une banderole anti-racisme au prochain match des Zèbres: des jeunes taclent les discriminations dans le milieu du foot

Répondant à un appel à projet du Ministre Wallon de l’Égalité des Chances Frédéric Daerdenne, les jeunes se sont donnés comme mission de créer des supports pour diffuser des messages de préventions. “Les réalisations proviennent en entièreté des jeunes à destination des jeunes et des adultes”. explique Amina Boukaftane, directrice pédagogique adjointe.

Pour parler des discriminations, les jeunes ont pris pour point de départ le football. “Lors d’une activité, les jeunes ont fait la réflexion qu’il existait pas mal de discriminations dont du racisme. À partir du moment où le projet a été accepté il a fallu se mettre en action en commençant par déconstruire les préjugés. Pour ce faire, nous avons travaillé avec des partenaires locaux comme le CRIC et la cellule fan coaching de la ville de Charleroi en partenariat avec le Sporting de Charleroi, ” poursuivent Julien Dequit, travailleur social à “Tu Dis Jeunes” et la coordinatrice Julie Loriaux.

Les jeunes ont été accompagné dans leur “Tour des discriminations” les jeunes ont visité et rencontré des responsables du KAA Gent, de l’Union Belge de Football et du Standard de Liège. Ils ont aussi pu échanger avec Heleen Jacques, ancienne Red Flames ainsi qu’avec Thierry Witsel, le père de l’international belge Axel Witsel et également président de l’asbl “Stop Racism in Sport”.

Lors de ces rencontres, les jeunes ont été confrontés à différentes sortes de discriminations comme l’opposition Charleroi/Liège et l’opposition flamands/wallons.

Au-delà de quelques actes de discriminations comme le racisme, les jeunes ont été sensibilisés à l’ensemble des actions qui constituent des actes de discriminations comme le sexe d’une personne, sa religion, l’orientation politique ou encore la langue.

Grâce à ce projet et sa présentation publique au Sporting de Charleroi le 10 mars prochain les jeunes s’inscrivent désormais dans une mouvance positive permettant de tacler les préjugés et de regarder ou pratiquer un sport juste par amour du sport et de l’esprit sportif.