Si le prévenu et sa compagne se sont violemment disputés le 14 mai 2021, c’est à la suite d’une dispute concernant la présence de l’un et l’autre à des anniversaires sur fond de rivalité familiale. Pour le parquet, Grégory a asséné une gifle, puis des coups de poing et de pied.

"J’ai eu peur pour mes enfants"

Ce mardi matin, face à la justice, Grégory explique avoir "eu peur pour ses enfants". Il a donc jugé opportun de gifler sa compagne. Pas question pour ce dernier de reconnaître les autres coups détaillés par la victime. "Elle m’avait frappé une première fois, puis elle est revenue vers moi pour encore me frapper." L’intervention policière qui a suivi ne fut pas de tout repos pour les agents. "Il a tenu des propos insultants et offensants envers sa compagne. Sans compter qu’il s’en est pris à un passant qui n’avait rien à voir dans cette histoire", ajoute la substitute Broucke. Difficile d’avoir les idées claires avec une bouteille de Vodka consommée et une seconde entamée. Pour le parquet, douze mois de prison doivent être prononcés contre le prévenu. Un sursis probatoire, avec un contrôle et un traitement pour la dépendance à la boisson, est suggéré.

M Schlögel, à la défense, tient un autre discours et plaide un acquittement. Selon l’avocat, Grégory a agi en état de légitime défense, après avoir reçu lui aussi des coups de la part de sa compagne. "Elle le reconnaît d’ailleurs qu’elle lui a asséné un coup de pied. Le reste de la scène varie. Mais il s’agit de coups réciproques dans une scène de ménage où chacun avait bu."

Jugement le 28 mars.