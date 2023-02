Alumatic, une entreprise carolo, est derrière les portes et châssis des McDo, Aldi, Lidl, Carrefour et LunchGarden

Le bourgmestre local Hugues Bayet était présent, mais aussi les ministres wallons de l’Économie Willy Borsus et des Finances Adrien Dolimont, ainsi que Georges-Louis Bouchez… venu en tant que président des Francs Borains, et non président du MR : “Frédéric et Sabine font partie des vrais entrepreneurs wallons, qui ne pensent pas qu’à l’argent mais à bâtir, à participer à la société”, a-t-il souligné. “Leur entreprise sponsorise le Sporting, la Raal, les Francs Borains : elle permet au foot d’être une vitrine et donne à des centaines de jeunes l’occasion de se développer. Celles et ceux qui osent, qui entreprennent, permettent de développer des projets culturels, sociaux… ce sont les moteurs de la Wallonie.”

C’est sur le site de la Fontenelle, à Farciennes, qu’Alumatic s’est agrandi. De 4 personnes sur 1 000 mètres carrés en 1991, à la création de l’entreprise, ils sont passés à 60 sur 5 000 mètres carrés (4 000 d’atelier, 1 000 de bureaux). Pour Sabine Spreutel et Frédéric Agneessens, les administrateurs délégués, c’était devenu le seul moyen d’avancer. L’entreprise carolo a rejoint le top 10 des plus gros constructeurs belges en aluminium, “dans un secteur où il n’y a que des Flamands”, disent-ils, fiers. Leur entreprise fait principalement des portes automatiques et des châssis pour des gros clients, pas des particuliers : McDo, Lidl, LunchGarden, Carrefour, Aldi, “mais aussi des écoles, immeubles de bureaux, des hôpitaux dont le CHR de Namur et de Liège” précise Sabine Spreutel.

Pour le nouveau bâtiment, ils ont misé sur les économies d’énergie : 600 panneaux photovoltaïques sur les toits de l’atelier alimentent les chauffages (pompes à chaleur), et une citerne de 30 000 litres récolte l’eau de pluie pour les sanitaires et l’atelier. Ils étudient la possibilité de placer des éoliennes verticales, et ont réservé de quoi installer 12 bornes de recharge pour véhicules électriques. “Ce nouveau bâtiment nous permet de se tourner vers l’avenir, avec une deuxième ligne de production et le recrutement d'ici 2024 de 20 personnes supplémentaires.”