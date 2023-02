Charleroi signe à son tour une motion de soutien à Olivier Vandecasteele

La Ville de Charleroi déplore le non-respect des Droits de l’Homme en Iran et réclame la libération de l’otage, en appelant le gouvernement fédéral à mettre en œuvre “tous les moyens” pour y parvenir.

Le texte signale : “Au Gouvernement fédéral, à l’Ambassadeur de Belgique en Iran et à l’Ambassadeur d’Iran en Belgique de mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques et politiques pour plaider auprès des autorités iraniennes la libération immédiate et inconditionnelle d’Olivier Vandecasteele et la cessation de tout traitement inhumain à son encontre.” La Ville s’engage aussi, par ailleurs, à “soutenir toute initiative de la Belgique visant à libérer Olivier Vandecasteele ou visant à améliorer ses conditions de détentions.”

Le texte complet sera envoyé au Premier Ministre, au Ministre de la Justice, à la Ministre des Affaires étrangères, à l’Ambassadeur de la République islamique d’Iran en Belgique et à l’Ambassadeur de Belgique en Iran.