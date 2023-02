Quatre personnes ont été grièvement blessées: deux adultes et deux enfants âgés de 4 et 8 ans.

Les pompiers de Beaumont et Chimay sont intervenus, avec des moyens de désincarcération. Quatre ambulances et trois SMUR venus de Chimay, Vésale et Gosselies, ont été dépêchés sur les lieux.

La route nationale a été fermée à la circulation durant les opérations. Des hommes de la zone de police Botha sont descendus sur place, de même qu’un expert automobile.