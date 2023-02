Ce jour-là, au volant de sa voiture, le jeune homme pousse sur le champignon. Pas de problème pour Dorian, puisqu’il “connaît la route et qu’elle ne présente aucun danger vu l’absence de maisons”, dit-il ce jeudi matin à la justice. Pressé, le conducteur a cru bon de dépasser une voiture. Hélas, il s’agissait d’une voiture banalisée…

Et les policiers, présents dans ce véhicule, ont eu la bonne idée de se faire plutôt discrets et de ne pas directement actionner les gyrophares. Dorian a été suivi durant deux kilomètres, le temps de commettre d’autres infractions. “On parle même d’un véhicule esquivé de justesse, d’un virage pris comme s’il s’agissait d’un pilote de course et d’une accélération à 160 km/h sur une route limitée à 70 km/h”, précise le substitut Signor. Dès le déclenchement des gyrophares, Dorian s’est finalement arrêté et rangé sagement sur le côté de la route.

Cette réaction diplomatique est un bon point en la faveur du prévenu. L’autre bonne note concerne l’absence d’antécédent judiciaire du jeune homme, qui a eu son véhicule confisqué et un retrait de permis temporaire. Pour le parquet, une peine de travail est suffisante pour sanctionner le “Fangio de la route”. Me Discepoli, à la défense, plaide plutôt une suspension simple du prononcé pour son client, qui a déboursé plus de 12 000 euros pour récupérer son engin automobile.

Jugement dans un mois.