Le congé de détente, c'est la semaine prochaine : le Quai 10 place jeunes et enfants au cœur du petit écran

Avec, notamment, la désormais traditionnelle décentralisation d’Anima, le festival du film d’animation de Bruxelles. Cette escale carolorégienne mettra en évidence six films, dès ce 21 février. Avec, à 18 heures, une avant-première de Interdit aux chiens et aux Italiens, accessible dès 10 ans, en présence du réalisateur Alain Ughetto. Les autres films d’animation programmés sont Un Amour de Cochon, à partir de 6 ans; Le Lion et les Trois Brigands, dès 5 ans, et en avant-première ce 21 février, à 11 heures; Sing a Bit of Harmony, dès 9 ans, un film d’animation japonais, en exclusivité à Charleroi; Un Hérisson dans la neige, pour les tout-petits et, enfin, Titina, en avant-première, ce 5 mars, à 10h30, et dès 6 ans.

Fidèle à ses nombreuses missions, et pour coller à sa volonté de devenir un lieu où les familles peuvent passer bien plus que le temps d’un film, le Quai 10 met également sur pied un grand stage, du 27 février au 3 mars. Celui-ci jettera des ponts entre les mondes du cinéma et du jeu vidéo. Stage accessible de 9 à 13 ans, 90 € pour la semaine, inscription à l’adresse ejv@quai10.be.

Au-delà, les salles de cinéma restent accessibles et l’espace jeu vidéo est ouvert au public du mardi au dimanche, de 13h à 17h30; avec, le dimanche 26 février, une journée intergénérationnelle pour venir jouer entre grands-parents et petits-enfants. Seb. G