Tentative de meurtre lors d’une opération de la Défense en Roumanie : Cédric use d’une technique de combat sur son supérieur

Des soldats belges, dont Cedric et Alexandre, se trouvent sur place. Compte tenu de l’usage d’armes, une certaine forme de discipline est nécessaire dans les rangs. Jérémy, chef de peloton, doit s’assurer du bon comportement de ses hommes. Mais après la fermeture du bar, une discussion houleuse dégénère.

À la limite de perdre connaissance

Comme de coutume après la fermeture du bar, le chef de peloton effectue un petit tour pour vérifier que tout le monde est prêt à se reposer. Mais dans les toilettes, un groupe d’hommes tente de prolonger la soirée. Dont Cedric et Alexandre, les deux prévenus, avec des canettes. Le chef de section est alerté par Jérémy du comportement des deux soldats, qui sont sous l’influence de la boisson. Ce qui n’est pas du goût d’Alexandre, qui reproche à Jérémy de les avoir “balancés. ” Une altercation éclate entre le chef de peloton et Alexandre. Front contre front, les deux hommes sont proches d’en venir en main. Cedric intervient. “Moi je suis intervenu pour les séparer”, explique le prévenu, poursuivi pour une tentative de meurtre sur son supérieur.

Cedric a usé d’une technique de combat via une manœuvre de strangulation. “Je l’ai maintenu de toutes mes forces”, admet d’ailleurs le soldat. Pour le parquet fédéral, il s’agit là d’une tentative de meurtre. “Il y a une intention d’homicide. Il y a la localisation du bras du prévenu, qui utilise une technique de combat apprise. Il sait qu’il y a des conséquences possibles en usant de cette technique. Et il le dit qu’il use de toutes ses forces. S’il n’y avait pas eu l’intervention des autres, il ne s’arrêtait pas. ” Des témoins précisent même que le supérieur avait du mal à respirer et qu’il était à la limite de perdre connaissance. Aidé par d’autres hommes qui ont mis fin à la scène de violence, Jérémy sort de la tente et déclare spontanément que Cedric “en a profité pour m’étrangler. ”

Menacé de mort

Alexandre, poursuivi lui pour des violences exercées envers son supérieur, admet avoir repoussé Jérémy quand ce dernier est arrivé face à lui, “front contre front”. “Il m’a dit 'je vais te tuer.' Je l’ai repoussé, puis Cedric nous a séparés. ” L’état de légitime défense est invoqué. Les outrages proférés au chef de peloton ne sont pas contestés. Une peine de minimum 18 mois de prison, avec sursis, est requise contre Cedric. Pour Alexandre, le second prévenu, une peine de travail de minimum 46 heures est sollicitée.

Du côté des prévenus, il est évidemment important de conserver un certificat de bonne vie et mœurs vierge pour leur carrière professionnelle. Un acquittement est plaidé pour Cedric et une suspension du prononcé pour les outrages commis par Alexandre.

Jugement pour mi-mars.