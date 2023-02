Une formation “anti-discrimination” pour tous les agents de la Ville de Charleroi

Ce constat fut le point de départ d’un grand cycle de formation “anti-discrimination” au sein du personnel. Le personnel administratif a été invité à se former en ligne, avec un module développé en collaboration avec Unia : il y a eu 350 participations pour l’instant. Pour les agents techniques, qui n’ont pas de poste de travail ou qui ont moins l’habitude de l’outil informatique, c’est une demi-journée en présentiel qui est organisée avec le CRIC (centre d’intégration de Charleroi) : “il y a des quizz, du théâtre-action, et ça se fait par petit groupe pour sensibiliser au mieux toutes celles et ceux qui ne le seraient pas encore. On remarque d’ailleurs que les équipes arrivent avec des pieds de plomb, en se demandant ce qu’ils ont fait de mal pour qu’on les force à venir à une formation comme ça, mais très vite la parole se libère, les agents échangent sur la thématique et se rencontrent aussi, parce qu’on essaie de mélanger les services. Les retours sont assez positifs”, ajoute Lucile Loewer. 250 ouvriers ont déjà suivi la formation, sur les 800 que compte la Ville de Charleroi. “Par la suite, on veut également former les directrices et directeurs, ainsi que les agents d’accueil. Avec les ouvriers, ces derniers sont en première ligne, c’est la vitrine de l’administration, c’est important de les sensibiliser à l’exemplarité et au respect.”

L’ensemble du personnel devrait avoir suivi une formation (en ligne ou en présentiel), adaptée à son service, d’ici juin 2023. Les modules seront ensuite ajoutés au portefeuille de formations internes de la Ville, pour les nouvelles recrues et les années à venir. Ce focus anti-discrimination s’inscrit dans le Plan de Transformation de l’Administration, mis en place par Lahssen Mazouz, directeur général, qui s’étalera sur 10 ans. Alicia Monard, l’échevine socialiste de l’Egalité des Chances, a indiqué par voie de communiqué qu’elle se réjouissait que ce genre d’initiatives, qu’elle soutient par des actions publiques, puisse aussi voir le jour au sein de l’administration.