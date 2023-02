Ce tremblement de terre d'une rare violence a fait 42 000 morts, selon le dernier bilan disponible.

"Nous avons tous vu ces images d'apocalypse, dans des pays - et notamment la Turquie - auquel nous sommes très liés, puisqu'un accord d'immigration il y a des décennies a amené de nombreux Turcs à vivre et travailler en Belgique et à Charleroi", a indiqué Paul Magnette en séance. "Notre collègue Mahmut Dogru (échevin socialiste, NdlR) va d'ailleurs aller sur place, en Turquie, avec du matériel pour reconstruire des écoles provisoires dans les régions dévastées."

Des registres de condoléances ont été ouverts à l’Hôtel de Ville de Charleroi.