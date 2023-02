Courcelles : le sport pour les jeunes, c’est gratuit

Non toutes ces installations sont et seront bien entendu accessibles à tous les courcellois mais les jeunes peuvent avoir accès gratuitement à la pratique de plusieurs sports.

Afin de permettre aux jeunes courcellois d’accéder gratuitement une fois par mois aux terrains de padel du Castel Padel de Courcelles, une convention de collaboration entre le service PSSP (Prévention et Sécurité) et l’ASBL Courcelles Sports Attitude a été présentée au conseil communal du 30 janvier dernier.

D’autres activités sportives gratuites sont proposées également aux jeunes tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi), dans l’après-midi, afin de renforcer les liens sociaux.

Ils peuvent ainsi pratiquer ensemble du Street-tennis, du basket-ball, du ping-pong, du foot, du tennis ou encore une fois par mois, une balade à vélo, au départ de la maison de village.

Le PSSP un service de proximité au service des jeunes

Deux axes prioritaires définissent les missions du PSSP : la jeunesse et les animations sportives dans les quartiers. Marinel et Laurent, les deux animateurs spécialisés, vont à la rencontre des jeunes pour les accompagner dans leur projet de vie. Marinel apporte une aide éducative, en cas de difficultés familiales, sociales, scolaire ou encore professionnel. Elle apporte un travail de médiation (rencontre, dialogue, soutien et accompagnement). En ce qui concerne le harcèlement, elle est la personne de référence pour les écoles mais également hors cadre scolaire. Laurent, quant à lui, s’occupe de l’animation sportive.

Ces activités se déroulent à la Cité Renard, à la Cité de Souvret ou encore à Guémené.

“Nous avons des infrastructures sportives dans les quartiers qui offrent un panel de possibilités pour les clubs mais aussi pour des projets communaux. Je suis heureux que les agoras, le Padel, la plaine des sports s’ouvrent à tous les jeunes avec ces organisations. Le sport rassemblera la jeunesse avec une attention bienveillante et une énergie débordante. Le top ! Si les grands aiment le sport, les jeunes aussi ! Le sport est un vecteur d’apprentissage, d’intégration et de socialisation. Tous les jeunes ont le droit de faire un sport. Et nous veillons à Courcelles, pour que cela soit une réalité ! ”. Joël Hasselin, Échevin des sports. Et Caroline Taquin, la députée bourgmestre de poursuivre “Le PSSP est porteur de nombreux projets à destination de tous les jeunes. C’est une priorité qui me tient à cœur ! Forcément, mener des activités sportives avec et pour eux est indispensable. Les jeunes aiment se retrouver et en ont besoin. Marinel, Laurent sont des référents sympas à découvrir et retrouver. Les activités physiques constituent un facteur important d’équilibre, de santé et d’épanouissement pour nos jeunes. Elles sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Il est important de leur proposer des activités gratuites tout près de chez eux ! ”