Boucle du Hainaut: Revolht postpose une réunion avec le ministre Borsus

Compensations (et rien d’autre) au CODECO

Le collectif chapeautant les comités locaux d’opposition à la Boucle n’avait pas ce sentiment après l’annonce par le gouvernement wallon du lancement de la procédure de modification du plan d e secteur, le 2 février. Il a entendu des discours "évolutifs" et a même parfois lu des textes différents.

Le collectif Revolht pointe notamment la récente réunion du CODECO, ce mercredi. Avec également, à son sens, un discours "différent" qui laisse penser au collectif citoyen que la solution in fine retenue sera bien celle d’une ligne aérienne, dans la mesure où on évoque directement le volet de compensations (majorées).

"Le CODECO avec le gouvernement fédéral décide de faciliter le dialogue entre Élia et la CREG sur l’augmentation des compensations financières aux projets de ligne à haute tension Ventilus et Boucle du Hainaut, mais pas plus" souligne Revolht. "Des pots-de-vin légaux pour que les citoyens abandonnent la raison de leur combat depuis tant d’années" lance le collectif. "Par cette déclaration, le CODECO acte que la solution technique sera le courant alternatif aérien."

Poudre aux yeux ?

"Revolht a pris la décision de postposer la réunion qui était prévue avec le ministre Borsus ce vendredi 17 février. En effet, Revolht s’est toujours basée sur des faits pour travailler. Actuellement, le seul fait que nous avons est que le ministre a donné son accord à Élia pour que le dossier continue. Et cela sans rien challenger."

"Avant de continuer à débattre et de pouvoir échanger de manière constructive et sur des bases concrètes avec le ministre Borsus, nous attendons son arrêté ministériel que nous analyserons dans les détails avec nos différents conseils."

"Les annonces des derniers jours nous semblent être de la poudre aux yeux avec pour but de nous faire entrer dans une cage et d’en fermer la porte (et d’en perdre la clef si possible)."