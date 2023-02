La Sambrienne centralise tous ses services en un seul lieu

Avec l’acquisition de 3 étages supplémentaires et une rénovation en profondeur, le bâtiment est devenu un véritable pôle logement regroupant l’ensemble des services de La Sambrienne ainsi que d’autres institutions en rapport avec le logement.

Fini donc de se rendre à Marcinelle pour les travaux, fini de se rendre à Montignies sur Sambre pour les services comptabilités. Tous les services ont rejoint ce qui était déjà le centre de l’administration à Charleroi. En plus des équipes de La Sambrienne, les locataires et candidats locataires retrouveront donc sur place une série d’autres services liés au logement.

“Cet espace est ouvert à nos partenaires avec qui nous collaborons autour de l’accompagnement social : L’Agence Immobilière Sociale AIS Charleroi Logement, le Relais Social du Pays de Charleroi, Comme Chez Nous, l’AMO Point Jaune, Relogeas, la Ville de Charleroi, etc.” commente Maxime Felon, président du CA.

Ces services pourront occuper l’un des bureaux prévus spécialement pour cet accueil partenarial. “L’objectif est de leur permettre d’accueillir leur public dans nos locaux et d’éventuellement bénéficier d’une aide de La Sambrienne pour une inscription par exemple ou le suivi d’un dossier d’attribution. Ainsi, nous aurons un véritable pôle logement, en centre-ville, tout le monde y pensait, La Sambrienne l’a fait. ”

Plus accueillants, les locaux rénovés offrent plus de convivialité et un accès au PMR. ©D.R.

Si d’autres services se sont aussi installés au boulevard Jacques Bertrand c’est dans l’intérêt des locataires et des citoyens en général. “Ce qui intéresse le public c’est de trouver une solution logement quelle que soit la structure. Nous sommes donc tous rassemblés ici dans un nouveau cadre plus accueillant et plus convivial. ”

En effet, les nouveaux aménagements sont destinés à rompre avec l’image “austère” d’avant les transformations où l’accès aux PMR était déjà un problème et l’accueil avec des gardes de sécurité ne faisait qu’accentuer l’anxiété des visiteurs.

La centralisation des services est également là pour faciliter les démarches administratives des citoyens. “Si un locataire a besoin d’un document, il n’aura que quelques mètres à faire pour se rendre dans les bureaux de l’hôtel de ville. Du côté de l’AIS et de sa présidente Laurence Leclercq également Échevine du logement on se félicite. Il fallait absolument d’une part, que le travail et les services fournis par tout le secteur soient visibilisés et valorisés et d’autre part, il fallait structurer les informations pour qu’il soit plus facile de savoir à qui et où s’adresser selon le problème ou la situation rencontrée. ”

Au-delà de la centralisation des services, La Sambrienne poursuit sa politique de proximité. Pour cela, La Sambrienne mise aussi sur un système de gestion informatisée, pour mieux guider le public. Des rappels par SMS sont ainsi prévus pour ne pas manquer son rendez-vous avec nos services administratifs, et une gestion des tickets sera prévue par ce biais.