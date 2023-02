Accusé d'avoir frappé la mère de ses enfants, il nie: "ce n'est pas parce qu'il y a des certificats médicaux que ça prouve que c'est moi"

Le ministère public considère même que la victime a des réactions typiques d’une femme battue. En témoignent certains de ses propos. “Elle dit, par exemple, qu’il n’est pas violent, mais que c’est elle qui le pousse à bout. C’est la déclaration typique d’une femme battue.”

Pour Omar, hors de question d’assumer des faits qu’il n’a pas commis. Désormais séparé de la victime, le prévenu est noyé par les problèmes occasionnés selon lui par cette dernière. “Je n’ai commis aucun coup. Il y a très longtemps que c’est fini. Elle ne fait que me poser des problèmes. Elle a abandonné nos enfants, elle est partie vivre à l’étranger. Si elle est capable de faire ça, elle est capable de faire bien pire. Des gens de prison m’appellent, me menacent de mort. Elle m’envoie des gens pour m’intimider. Si je n’ai pas commis le délit, je ne vais pas le reconnaître”, estime Omar. Ce dernier ajoute que son ex-compagne a l’habitude de fréquenter “des milieux où on a l’habitude de se battre.” “Et ce n’est pas parce qu’il y a des certificats médicaux avec des photos que ça prouve que c’est moi.”

Pour le parquet, Omar peut obtenir une suspension probatoire du prononcé puisqu’il n’a aucun antécédent de violence. Me Allatta, à la défense, plaide avec conviction l’acquittement au bénéfice du doute. L’avocate souhaite qu’on ne se base pas uniquement sur les dires de la victime, qui a déposé plainte plusieurs mois après la fin de la relation et qui a reconnu par courrier et au téléphone avec des policiers avoir exagéré. “Elle lui a fait du mal parce qu’il a manifesté sa volonté de la quitter.”

Jugement pour le 20 mars.