Les flammes vont mettre le vieux château de Farciennes en valeur

Le vieux château de Farciennes correspond donc à la philosophie de l’événement puisque cette Nuit du Feu va y faire escale sous peu. Le rendez-vous est fixé au 11 mars, dans et autour du parc et des étangs proches du château. L’accueil se fera au 75 de la rue Jules Maltaux. Concrètement, l’événement adopte une forme multiple: c’est à la fois une balade enflammée à travers le site mais aussi la découverte de deux moments de spectacle, à travers des scénographies dédiées au maniement du feu.

L’expérience se veut totale, ouverte à tous et adaptée aux âges et aux capacités de mobilité du public le plus large.

Les départs des balades enflammées sont programmés, ce 11 mars, à 19 h, 20h et 21 h. La PAF est fixée à 13 € à partir de 13 ans, 10 € de 4 à 12 ans, gratuit avant 4 ans.