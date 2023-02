Anderlues : 2023 l’année de tous les défis

Depuis le début de la dernière mandature en 2018, la commune d’Anderlues n’aura cessé de faire parler d’elle plus pour les soucis que pour les projets accomplis. Entre le départ du bourgmestre Philippe Tison, la désignation au mayorat de Virginie Gonzalez en passant par le schisme au sein de la majorité PS et la guerre ouverte entre cette majorité PS et l’opposition AJC menée par Hadrien Polain ce sont les affaires courantes qui ont été écartées. Réfection de voiries, constructions de logements,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous