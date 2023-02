Coups et blessures et harcèlement : le comportement déjà anormal de Carmine ne s’est pas calmé malgré la séparation

Selon le parquet, à la moindre occasion, Carmine assène des coups à la victime. Et ce dernier ne laisse personne s’approcher de son ex-compagne. “Il a notamment surpris un ami à la victime qui l’aidait à repeindre la maison. Il est arrivé et a déversé les pots de peinture, avant d’asséner des coups à la victime”, précise le substitut Bury. Et quand il ne s’agit pas de violence physique, Carmine emploie d’autres méthodes pour pourrir l’existence de son ex.

Un harcèlement et des menaces sont également reprochés au prévenu, jugé par défaut. “S’il ne voit pas les enfants ou si l’ex-compagne entame une relation sentimentale, il la menace de mort ou de viol par un tiers. ” Pour enfin faire comprendre à Carmine la gravité de ses actes, le parquet espère que ce dernier écopera de la peine “la plus sévère possible. ”

Jugement le 24 mars.