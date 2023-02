Le corps sans vie d’une femme découvert sans vie ce lundi matin à Aiseau-Presles

L’information publiée lundi matin par des riverains sur Facebook, inquiets de la présence de la police et du labo non loin de leur habitation, et de nos confrères de La Nouvelle Gazette a été confirmée en après-midi par le parquet de Charleroi. Le corps d’une femme a été découvert à proximité de la salle “Dins les Courtis” rue Lambot à Aiseau-Presles.