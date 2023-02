Carnaval de Charleroi: un rondeau matinal toujours marquant

10 h 30 et la salle de la brasserie de l’Eden commence à se remplir, les autorités de la Ville attendent les Gilles pour leur remettre les médailles d’ancienneté. Cette année, 61 médailles ont été remises, allant de 5 ans à 60 ans de fidélité au Carnaval de Charleroi. La cérémonie aura également été l’occasion de souligner que l’ASBL "Comité du Carnaval" était dissoute et que l’organisation du cortège traditionnel incombait désormais à l’ASBl "Folklore et traditions". La passation des responsabilités s’est déroulée en toute amitié.

Dans le joyeux brouhaha propre à l’occasion, l’échevine des Fêtes, Babette Jandrain, a martelé: "À Charleroi, on ne fait rien comme les autres. Notre Carnaval a survécu au Covid, aux travaux, en allant chez un louageur binchois, il y a quelques jours, il nous a à nouveau remerciés car, en 2022, nous avions été le seul Carnaval organisé".