Ce mardi, c'est le retour du Carnaval de Charleroi: le programme détaillé de la journée

Tout commence, dès 10 heures, avec un rondeau matinal, devant le centre culturel L’Eden. Les sociétés de gilles se rassembleront ensuite au sein du centre culturel, où la Grande Fabrique du Carnaval aura turbiné ces dernières semaines. Au programme, il y aura la traditionnelle remise des médailles d’ancienneté en présence des autorités communales et folkloriques. Un moment que beaucoup d’acteurs du carnaval carolo attendent avec impatience.

La suite de la journée démarrera vers 15 h 30, avec la constitution du cortège traditionnel et la récolte des idées noires des citoyennes et citoyens par la joyeuse troupe d’El Bwèsse à Téyâte. Le cortège se mettra en branle sur le coup de 16 heures. La ville-haute étant envahie des diverses phases du grand chantier de revitalisation urbaine sur fonds européens, le parcours emprunté par le cortège sera assez court: du boulevard Jacques Bertrand, l’ensemble des groupes empruntera ensuite l’avenue des Alliés pour ensuite tourner dans la rue de la Digue. Arrivé sur la place de la Digue, le cortège reliera le boulevard Joseph Tirou via la place Saint-Fiacre, pour une arrivée sur la place Verte estimée à 16 h 30.

Pour rappel, le cortège folklorique comprendra, dans l’ordre établi, le comité du Carnaval, les Spirous de Charleroi, les Climbias, les Géants de la Ville, les Rescapés, les Récalcitrants, les Gilles de la Jeunesse Commerçante, les Gilles du Pays Noir, les Gilles de la Ville de Charleroi, les Gilles du Charnoy et leurs Ladies et les Infatigables et leurs paysannes.

Sur la place Verte, les spectateurs pourront alors assister au grand moment du nouveau folklore carolorégien: le brûlage du corbeau, au ventre bourré des idées noires de l’année écoulée des citoyennes et citoyens. Le rendez-vous, cette année, est établi comme suit: dès 16 h 30, début des "incantations masquées", des danses et animations costumées, qui viennent remplacer la grande parade citoyenne. Le rondeau final des Gilles est annoncé à 18 h 30. Le procès du corbeau est programmé à 19 h 10. L’échevine en charge du Folklore, Babette Jandrain, et les comédiens de Cabaret 2000, donneront corps à ce moment de justice dont l’issue ne fait que peu de doute: le corbeau, qui, cette année, comptera trois têtes, brûlera !

Sa mise au bûcher, assurée par les membres du comité de défense du HF4, doit avoir lieu à 19 h 40. Une fois le volatile, et toutes ses idées noires, consumé, un concert et une ambiance festive mettront fin, sur la place Verte, à ce mardi gras 2023.