Le Carnaval de Charleroi est déjà un succès: les rues noires de monde!

Le carnaval de Charleroi, édition 2023 ©VAN KASTEEL

Les rues étaient noires de monde. Une foule impressionnante s'est déplacée jusqu'au centre-ville carolo pour assister à l'événement. Entre fifres, cuivres et tambours, les familles surtout étaient nombreuses, et les oranges ont volé. Sur l'ensemble du parcours, de l'Hôtel de Ville en travaux à la place Verte, en passant par l'Eden, l'avenue des Alliés, la rue de la Digue et la place du même nom, la rue de Dampremy et la place Saint-Fiacre, les Carolos ont répondu présent. Dansant, chantant, photographiant, ils étaient au rendez-vous, dans une belle ambiance.

Puis sur la Place Verte, les incantations ont commencé. C'est la nouveauté de cette année : en ronde autour du corbeau, plusieurs groupes sont venus narguer le corbeau. Jusqu'à l'arrivée des femmes et hommes masqués. Sur un rythme endiablé, au milieu la foule, ils ont effectué une danse maudite, pleine de magie noire. Un long rituel, dynamique et saccadé: un sacre, pour préparer le procès du corbeau, et pouvoir brûler l'oiseau de malheur avec toutes les idées noires de Carolos.