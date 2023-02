Un prédateur sexuel dans la famille: trois victimes, mineures, osent parler

Des agissements connus dans la famille

Pour le substitut Bury, Sébastien n’est en réalité rien d’autre qu’un "prédateur sexuel œuvrant dans le milieu familial." Parce qu’avant que ces faits soient dénoncés à la police, le prévenu semble avoir également eu un comportement inapproprié sur sa cousine de 15 ans. En 2002, à l’issue d’un baptême familial plutôt arrosé, Sébastien aurait violé la mineure d’âge.

Ce lundi après-midi, devant la chambre à trois juges, Sébastien campe sur ses positions. Il explique qu’il n’a rien fait et ne comprend pas non plus comment et pourquoi autant de victimes se sont manifestées. Un complot familial ? Pas question pour le substitut Bury. Ce dernier s’oppose à toute mesure de faveur, même à un sursis probatoire. Une peine de prison, de minimum sept à huit ans de prison, est sollicitée.

À la défense, c’est un acquittement au bénéfice du doute qui est plaidé. Jugement le 20 mars.