Hassan et Said, en séjour illégal, niaient la prévention lors de leurs auditions. "Hassan nie totalement toute relation avec la victime. Mais son ADN a été retrouvé à l'intérieur de la petite culotte de la victime", rappelait le parquet. Said, lui, avait davantage coopéré que son acolyte en admettant avoir eu "une relation sexuelle" avec la victime, "amenée" par Hassan. Mais cette dernière a été contrainte de se réfugier chez un voisin, après avoir pris la fuite par une fenêtre. "L'absence de consentement est flagrante puisqu'il reconnaît aussi avoir crié à la victime de se taire, parce qu'elle ne voulait pas."