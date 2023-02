Nue, elle suppliait qu’on arrête de la filmer, les deux Youness l’ont humiliée

Dans cette affaire, il y a deux prévenus, tous deux s’appellent Youness. C’est grâce à une enquête parallèle, pour des faits liés aux produits stupéfiants, et à l’analyse du GSM de la petite amie d’un des prévenus que les enquêteurs mettent la main sur une vidéo humiliante. Sur celle-ci, on découvre Charlotte (prénom d’emprunt) nue et suppliant qu’on arrête de la filmer. Les fouilles sont poussées et le GSM du second prévenu révèle la présence de plusieurs photos issues de vidéos différentes. Le Cloud utilisé par le second Youness porte la trace d’autres vidéos humiliantes. "La victime est en petite tenue et demande qu’on arrête de filmer. Elle se cache même le visage avec le panier du chat", précise le substitut Bury.