Depuis son emprisonnement, sa famille et ses amis se sont largement mobilisés afin de la faire libérer. Jusqu’à présent, les tentatives diplomatiques n’ont pas abouti.

En soutien à Olivier Vandecasteele, plusieurs communes belges ont voté une motion afin que l’État Belge, par l’entremise du ministère des affaires étrangères, déploie tous les moyens possibles afin de faire libérer celui qui est considéré comme un otage politique dans un pays où les Droits de l’Homme sont plus que mis en cause. La Commune de Pont-à-Celles s’associe donc à d’autres communes afin de mettre fin le plus rapidement possible à cette détention inhumaine.