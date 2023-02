Charleroi: le Musée du Verre pourrait revenir au centre-ville, selon Paul Magnette

Avant son déménagement en 2007, le Musée du Verre occupait 2600m² au bourlevard De Fontaine, il n'y en a que 800 sur le site du Cazier. "Le repositionner au centre-ville, dans un espace totalement repensé et doté d'une superficie suffisante pour y développer l'ensemble de ses missions (histoire, art et culture verrière ainsi qu'un atelier pour des stages et démonstrations) permettrait de valoriser au mieux sa riche collection." La superficie idéale serait d'au moins 600 m² pour une expo permanente, 150 à 200m² pour des expos temporaires, 200m² d'atelier et une réserve. C'est possible à côté de la tour de police et du Musée des Beaux-Arts, d'après le bourgmestre.

"Il faudra toutefois plusieurs années avant que ce projet ne puisse se concrétiser, les procédures administratives étant longues", précise Paul Magnette, qui souhaite que ça puisse être chose faite sous la prochaine mandature, à savoir entre 2024 et 2030.