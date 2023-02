38 actions sont prévues, étalées sur l'ensemble du mois. Et il y en aura pour tous les goûts (sauf les mascu, terfs et machos) : théâtre, ateliers, conférences, expositions, cinéma, marché, concerts, rencontres, etc. Du gratuit, du payant, de quoi s'amuser, réfléchir, lutter, rencontrer, s'informer ou se divertir. Le tout en faisant progresser la cause des droits des femmes.

"Le QG des Femmes de Mars sera ouvert jusqu'au 8 mars pour préparer les activités", explique la plateforme carolo. Depuis le Passage de la Bourse, entre Livre ou Verre et Rive Gauche, un local est réservé aux militantes et militants. La thématique transversale est, pour 2023, "le corps est politique".

Le Passage de la Touffe, un marché d'artisanat féministe le 4 mars 2023 à côté de Rive Gauche ©D.R.

Focus : le "Passage de la Touffe", un marché d'artisanat féministe

Le 4 mars, de 10 à 18 heures, le passage de la Bourse accueillera un marché d'artisanat féministe, intitulé "le Passage de la Touffe". Une vingtaine de stands tenus par des artisanes carolos (surtout) ou wallonne avec de la broderie, de la couture, des pins et des slogans, etc. "Il y aura de tout", promet l'organisatrice. "L'idée c'est de mettre en avant ces femmes qui font vivre l'économie du pays, et revendiquer notre lutte féministe." Monik Tenday sera sur place à 14 heures, pour une conférence sur la place des femmes dans les pays en guerre, puis en concert à 18 heures pour la clôture.

