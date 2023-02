”Le corps des femmes est soumis à des injonctions toute leur vie” : la manif du 8 mars à Charleroi préparée par des dizaines de militantes

”La thématique cette année sera le corps comme objet politique”, explique Pauline Legros, de Vie Féminine. “Les corps des femmes sont scrutés, hypersexualisés… jusqu’à ce qu’elles en soient dépossédées, en fait, soumis aux injonctions de la société. Chez une femme, c’est le corps qui est visible, ou au contraire invisible pour les femmes porteuses d’un handicap, racisées ou en surpoids. C’est le corps qui est soumis aux violences. Qui est soumis aux diktats : poils, tatouages, comment s’habiller ou ne pas s’habiller. Mais c’est aussi une question de tabous, de menstruation, de ménopause, d’accès à l’avortement. Le corps des femmes est définitivement politique.”

Depuis plusieurs mois, le groupe citoyen de la plateforme Femmes de Mars. C’est lors de ces réunions que le sujet du “corps politique” a surgi, “et c’est autour de ça qu’on prévoit la manif du 8 mars, mais aussi tout ce qui construit cette manif”, ajoute Laurence Blesin, militante. “On est un groupe de femmes de différents profils, de la jeune à la retraitée, de toutes les origines, de toutes les orientations. Et notre corps, il y a un regard qui est constamment posé dessus. On en a beaucoup parlé, on est allé voir des expos, on a écouté des podcasts : les retours de nos tours de tables sont édifiants : quand on est ménopausée, on n’existe plus. Quand on a une taille de poitrine trop petite, on le vit mal. Quand on est SDF, on est exposée au viol permanent. Quand on travaille dans les titres-services ou comme infirmière, notre corps est mis à mal, etc.”

Avant la manif, le 8 mars en matinée et dans l’après-midi, des ateliers “slogans” sont ouverts aux femmes et aux hommes qui veulent être des alliés, au Passage de la Bourse. “On invite tout le monde à nous rejoindre pour préparer des pancartes pour la manifestation : on réfléchira ensemble à ce qu’on veut dire et comment le dire”, précise encore Laurence Blesin. Un carnet préparé par les citoyennes reprendra les injonctions que subissent les corps des femmes, avec des dessins, des collages, des photos. “L’idée, c’est d’avoir un carnet de revendications créatif, beau, pour interpeller sur tous ces enjeux. Il sera distribué lors de la manifestation.”