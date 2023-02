Pont-à-Celles contre la version "aérienne" de la Boucle du Hainaut

Le Conseil communal plaide pour un enfouissement complet de la ligne à très haute tension, et une prise en compte de l'impact sur les valeurs immobilières et la santé.

Le sujet brûlant concernant la Boucle du Hainaut s’est invité cette fois au conseil communal de février de Pont-à-Celles. Le but a été d’adopter une motion pour un enfouissement de la ligne à très haute tension de 380 000 volts en courant alternatif entre Avelgem et Courcelles, et passant par le territoire de plusieurs communes du Hainaut dont Pont-à-Celles....