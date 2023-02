Deal de rue: il essaye de se faire passer pour un mineur et affirme que la drogue, il l'a "volée à quelqu'un et ne voulait pas la vendre"

Le 3 janvier dernier, dans un endroit bien connu des autorités judiciaires pour des activités liées aux produits stupéfiants, les agents constatent la présence de Soufiane. Celui-ci planque un objet suspect dans un soupirail. L’intervention policière sur les lieux permet l’interpellation du suspecté dealer et la découverte de cocaïne et d’héroïne. "Trente boulettes d’héroïne ont été découvertes dans un parapluie, ainsi que 50 boulettes de cocaïne. Le tout pour un total de plus de 40 grammes", confirme le substitut Verbrigghe.

Une autre version à la barre

Au moment de son interpellation, Soufiane jurait ne pas être celui qui venait de planquer la marchandise. Ce jeudi après-midi, le tribunal correctionnel a eu droit à une autre version des faits. Soufiane confirme bien avoir planqué la marchandise, qui ne lui appartenait pas. "J’ai en fait vu quelqu’un qui cachait la marchandise. Alors, je l’ai volée et j’ai ensuite planqué la marchandise ailleurs. Je n’ai rien vendu et je comptais donner le tout à quelqu’un pour qu’il puisse la revendre", affirme l’homme détenu à la prison de Jamioulx.

Pour le parquet, cette explication ne tient pas la route. Même si l’analyse des images de vidéosurveillance et du GSM de Soufiane s’est avérée négative. Dix-huit mois de prison, avec sursis, sont requis. À la défense, on plaide un sursis simple et un acquittement pour la seule prévention de vente qui est contestée. Soufiane se trouvait en Belgique depuis quelques jours seulement, pour passer le réveillon du Nouvel An à Charleroi.