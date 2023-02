E42 à Fleurus: contrôle et opération escargot de la police et ses syndicats, la circulation quasi-bloquée

La police intégrée (c'est-à-dire la police fédérale et la police locale) dénonce un manque de respect du gouvernement fédéral: ils et elles réclament à la Vivaldi "une fin de carrière aménagée, d'ici 2030 tout converge vers un départ à 67 ans, en supprimant progressivement les droits acquis, nous voulons un système de congés préalables à la retraite", explique Patrick François, délégué CGSP. "Ensuite, il faut une revalorisation du personnel policier et du cadre administratif et logistique, c'est-à-dire les salaires, où rien n'a bougé ou presque en 20 ans. Et enfin, et c'est lié aux deux points précédents, on est en manque de personnel, le métier n'attire plus."

Il s'agit de la seule action syndicale ce vendredi, mais d'autres actions sont possibles dans les jours à venir. La semaine dernière, les ministres Clarinval (MR), Gilkinet (Ecolo) et Dermagne (PS) ont été interpellés à 6h du matin devant leur domicile par les mêmes syndicats policiers pour la question de la pension. Et le 9 mars prochain, c'est l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport qui sera occupé par un barrage filtrant, nous informent les syndicats.