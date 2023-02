Inter-béton : dans les coulisses, on continue à plancher sur le futur de cette “porte d’entrée de Charleroi”

Avec une ville qui subit de lourdes rénovations depuis des décennies pour une “remise en état” plus que nécessaire, Charleroi a vu arriver de nouveaux quais de Sambre, la disparition des colonnades au boulevard Tirou et l’implantation d’un nouveau centre commercial, la réfection de nombreuses places et avenues et une modernisation du parc Astrid au centre-ville. L’esplanade de la gare Centrale est en cours de réfection complète, un port de plaisance et des nouveaux immeubles sont prévus le long de l’eau, et la ville haute subit depuis plus d’un an de lourds travaux visant à rénover plusieurs quartiers tout en y implantant un pôle de formation comprenant même une université. Mais la porte de Philippeville, vers Couillet, reste le parent pauvre : un immense chancre, Inter-Béton, reste comme une cicatrice délaissée.