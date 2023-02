L'aéroport de Charleroi perturbé le 9 mars: les policiers feront un barrage filtrant

Leur cible: le gouvernement fédéral. "Mais pour se faire entendre, on va installer un barrage filtrant à l'entrée de l'aéroport de Charleroi", indique Patrick François, délégué CSGP à la police. "Ce ne sera pas bloquant, mais avec un filtrage lent, et des tracts seront distribués aux automobilistes pour expliquer notre action et marquer les esprits." Une action similaire avait déjà eu lieu fin 2022 à l'aéroport, pour les mêmes raisons.

Cette même semaine, d'autres actions syndicales sont également prévues dans les services publics, "il se pourrait donc qu'il y ait en parallèle des actions de la Douane et du SPW au niveau de l'aéroport", ajoute Patrick François.

Celles et ceux qui doivent se rendre à BSCA devront prévoir en conséquence.