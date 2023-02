Charleroi: l'agresseur de Bobby Böhmer absent au tribunal

"Il tape sur Böhmer, il tape sur Böhmer"

Le 19 octobre, Geoffrey a agressé Bobby Böhmer en lui assénant plusieurs coups violents. Ce vendredi matin, face à la justice, cette scène de violence fut examinée. En l’absence du principal concerné, qui n’est pas venu se défendre.

Par contre, Michel, lui, était bien présent pour s’expliquer sur les coups assénés à Geoffrey. Le septuagénaire ne comprend pas pourquoi il se retrouve sur le même banc que Geoffrey. Rentré d’une sortie au resto avec ce dernier, Michel a invité Geoffrey à boire un dernier verre dans son appartement. "Ma compagne a montré son nouveau smartphone à 820 €. Puis, il a demandé à descendre et c’est là que je me suis rendu compte qu’il avait pris le téléphone. Alors je suis descendu, j’ai posé ma main sur son épaule et il m’a frappé d’un coup de poing à l’arcade sourcillière", explique le voisin.

Après ce coup, Michel est remonté dans son logement pour s’emparer d’un bâton de marche. "Et c’est là que j’ai entendu des gens à l’extérieur crier"il tape sur Böhmer, il tape sur Böhmer."Alors j’ai avancé avec mon bâton pour les séparer, en tentant de frapper Geoffrey." La suite de l’histoire est connue: victime de soucis de santé, Bobby Böhmer (qui rentrait lui aussi d’une soirée belote, avec des amis) fut hospitalisé avant de décéder.

Un possible lien avec le décès envisagé

À l’époque, comme l’a rappelé le parquet, la thèse d’un possible homicide involontaire fut évoquée par l’autorité judiciaire. Un dossier a été mis à l’instruction, mais celui-ci fut rapidement bouclé. "La scène de coups n’a aucun lien avec le décès de la victime, a révélé l’autopsie. Cette dernière souffrait déjà d’autres problèmes de santé", rappelle la substitute Broucke. Reste donc à condamner les deux protagonistes de cette scène de coups et blessures.

Pour Michel, une peine de 10 mois de prison est requise. Le cas de Geoffrey est, par contre, plus problématique. "Il ne vient pas se défendre et puis il y a son casier judiciaire bien étoffé: depuis 1997, il est connu pour vols, rébellion, coups et blessures, etc." Deux ans de prison sont sollicités contre Geoffrey.

Sans avocat, Michel demande son acquittement.

Jugement fin du mois prochain.