Charleroi: nouvelle opération anti-drogue et anti-fraude dans le métro

19 grammes de résine de cannabis et de marijuana, une arrestation judiciaire d'une personne recherchée, une arrestation administrative pour séjour illégal et 175 fraudeurs de métro : c'est le résultat d'une opération conjointe TEC et police locale de Charleroi qui s'est tenue dans le métro carolo ce 16 février de 13 à 21 heures.