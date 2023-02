Charleroi: effrayé par son ami, il l'accompagne pour voler des plaques

Manque de chance pour l’opposant, ce dernier fut interpellé à la suite d’un accident contre un feu rouge à Charleroi. Les policiers ont découvert les plaques volées à l’arrière de la voiture, mais pas Damien qui venait de prendre la fuite.

Une autre solution

À la défense, une suspension probatoire est plaidée à la place des dix mois de prison qui ont été prononcés. Le CV judiciaire de Damien est impressionnant. "Il a une quinzaine de condamnations à son actif, notamment pour vol à main armée et association de malfaiteurs. Il le sait que c’est une personne très violente et que s’il répond non, il s’expose à des coups. Il est sous emprise du coprévenu, de 10 ans son ainé", lance Me Samuel Hallet à la défense.

Pour la substitute Broucke, même si Thomas était effrayé, il aurait très bien pu choisir de partir au lieu d’accompagner Damien sur les différents vols.

Jugement pour fin mars.