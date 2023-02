Rituels du Désordre, une expérience chorégraphique participative, immersive doublé d’un éveil des sens

Le public qui a assisté aux incantations précédant le Brûlage du Corbeau aura pu se rendre compte du travail des chorégraphes et de leur souhait de faire participer les spectateurs pour qu’ils deviennent à leur tour des acteurs à part entière de la performance. Pour “Rituels du désordre” les spectateurs-acteurs sont invités à partager des mouvements de manière collective pendant une heure trente.

Les chorégraphes proposent une expérience immersive mais tout en douceur. Les 50 participants à la performance sont munis d’un casque audio grâce auquel ils entendent des informations et des suggestions afin de se mettre à activer tantôt leurs mains tantôt leur bras. Petit à petit les participants vont se dégager des guidances audio pour être ensemble. Parmi les participants, cinq danseurs guides sont là pour guider tout au long de l’expérience. Par mimétisme, les mouvements sont reproduits avec, au fil de l’expérience, de plus en plus d’énergie et de rythmique. Au fur et à mesure, c’est le laisser-aller qui prend le dessus.

“Il est aussi proposé des costumes avec par exemple des visages recouverts permettant de “devenir quelqu’un d’autre”. Souvent c’est un moteur destiné à se laisser aller. ” Participer à la performance ne demande aucuns prérequis.

Le spectacle a été créé en septembre 2022 au Manège à Mons. “Pendant le processus de création nous avons invité des gens à des versions test. ” L’idée de faire participer le public tient beaucoup à cœur aux chorégraphes. Le fait de créer de nouvelles relations et de réfléchir à la relation avec ce public est une recherche constante pour le trio. Il s’agit de leur troisième spectacle en collaboration. “Nous avions envie de partager l’expérience que l’on vit en étant en plateau quand on est vraiment pris à l’intérieur d’un dispositif. On est ici au milieu du son et dans les lumières. Cela augmente les ressentis et les perceptions du corps. On a eu l’idée de ce spectacle durant le premier confinement. À ce moment, nous avons réfléchi à ce qui nous est essentiel comme vivre des choses avec des gens. ”

Rituels du Désordre se jouera le 3 mars aux Écuries à 18h et 20h30.