Pour rappel, il s’agit de réaménager le square, aujourd’hui sur plusieurs plateaux successifs et qui reste inutilisé la majorité du temps. Situé entre l’avenue de l’Europe et la rue de l’Ancre, au pied des Expos, ce square doit accueillir un skatepark en plein air et gratuit. Aujourd’hui, les seuls endroits accessibles aux skaters sont au Décathlon de Dampremy et à West Station à Couillet, si on ne compte pas les quais de Sambre et le bâtiment des Finances voisin, où se rassemblent parfois les adeptes du skateboard. C’est en projet depuis 2012…

Le square Octave Pinkers, devant le Palais des Expositions à Charleroi. ©JMH2O (Creative Commons)

Bonne nouvelle, puisqu’un an après avoir validé le “cahier spécial des charges” nécessaire pour lancer des travaux publics, des rencontres ont eu lieu avec les usagères et usagers. En novembre 2022, deux personnes ont été sélectionnées pour accompagner le bureau d’études, les maîtres-d’oeuvres et la Ville de Charleroi pour avancer sur le dossier (définir les modules à installer, les accès, etc.)

Pour Karim Chaïbaï, échevin des Sports et de la Jeunesse, “la mission d’étude, qui comprend aussi la demande de permis d’urbanisme, devrait durer une année”. Soit un potentiel feu vert pour commencer les travaux dès la fin de l’année 2023. L’échevin répondait à une question écrite du conseiller PTB Roberto D’Amico, qui s’inquiétait de l’avancement du projet.